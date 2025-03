Zum Umsatz des stationären Handels trugen zu 16,8 Prozent Bücher von Schweizer Verlagen bei. Dies sei ähnlich geblieben wie in den Vorjahren. Die grosse Mehrheit der in der Schweiz verkauften Bücher - über 80 Prozent - sind solche aus Deutschland und Österreich. Umgekehrt, so die Schätzung, stammt jedes 25. Buch, das in Deutschland verkauft wird, von einem Schweizer Verlag.