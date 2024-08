Der Motorenhersteller Deutz stemmt sich mit Kostensparmassnahmen und seinem weniger zyklischen Service-Geschäft gegen die schwache Nachfrage. Der Umsatz sei weniger stark zurückgegangen als der Auftragseingang und Absatz, teilte das im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mit. Im zweiten Quartal sanken die Erlöse um rund 15 Prozent auf knapp 421 Millionen Euro. Davon blieben als operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (ber Ebit) mit 22 Millionen Euro über ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn ging sogar fast doppelt so stark zurück auf neun Millionen Euro.