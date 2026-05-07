Noch stärker als der Erlös verbesserte sich das operative Ergebnis: Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog gar um fast 46 Prozent auf 37,3 Millionen Euro an. Dabei kamen Deutz auch Einsparungen zugute: Alle Massnahmen seien erfolgreich durchgeführt, und das ursprüngliche Einsparziel von 50 Millionen Euro werde um rund zehn Prozent übertroffen, hiess es. Unter dem Strich kehrte der Konzern in die schwarzen Zahlen mit einem Gewinn von 21,8 Millionen Euro zurück. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Verlust von 10 Millionen Euro gestanden. Die Jahresziele bestätigte Schulte./tav/stk