Der Motorenbauer Deutz will einige Aktivitäten vom Antriebssystem- und Grossmotorenbauer Rolls Royce Power Systems übernehmen. Diverse Industriemotoren sollen künftig von Deutz vertrieben und gewartet werden, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Köln mitteilte. Darüber sei eine grundsätzliche Einigung erzielt worden.

13.12.2023 19:44