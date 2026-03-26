Für 2026 peilt Deutz-Chef Schulte einen Umsatz von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro an. Das Unternehmen geht dabei davon aus, dass sich die bereits zu Jahresbeginn sichtbare Erholung des Marktes für Motoren fortsetzt. Dies gelte insbesondere für die Bereiche Baumaschinen und Landtechnik. Von den Erlösen sollen 6,5 bis 8,0 Prozent als bereinigter operativer Gewinn übrig bleiben, nachdem diese Marge 2025 auf 5,5 Prozent gestiegen war. Dazu beitragen soll auch ein Sparprogramm.