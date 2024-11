Und auch wenn die US-Wahlen am heutigen Tag ihren Abschluss finden, sei offen, ob schon am Abend oder in der Nacht zum Mittwoch ein Sieger feststehe, heisst es in einem Kommentar der Helaba. Bis zuletzt lieferten sich Kamala Harris und Donald Trump ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auch die Sitzverteilungen im Senat und im Repräsentantenhaus seien nicht unwichtig. «Offen ist auch, ob Trump und seine Anhänger eine mögliche Niederlage eingestehen und akzeptieren», heisst es bei der Helaba weiter. Das Risiko einer erhöhten Volatilität habe klar zugenommen.