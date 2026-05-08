Die Helaba sieht zwar den Nahost-Konflikt als dominierend für die Marktentwicklung, der Blick werde sich aber dennoch klar auf die US-Jobdaten richten. Denn die Beschäftigungsentwicklung sei wichtig für die US-Notenbank. Und das nicht nur für die Zinspolitik, sondern «insbesondere auch, weil der Druck auf die Notenbanker vonseiten des Weissen Hauses wieder deutlich zunehmen könnte, falls sich die Arbeitsmarktlage eintrüben sollte», so die Experten.