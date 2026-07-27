Das USD/EUR-Paar ist im frühen Montagshandel wieder über die Marke von 1,14 gestiegen, zuletzt wurden 1,1406 bezahlt. Noch am Freitagabend war das Paar mit 1,1371 klar darunter gehandelt worden. Auch zum Franken fiel der Greenback klar. Das USD/CHF-Paar ging am Morgen zu 0,8150 um nach 0,8181 vor dem Wochenende. Entsprechend hielten sich die Bewegungen bei EUR/CHF in engen Grenzen, zuletzt lag das Paar mit 0,9297 leicht unter der 0,93er-Marke.