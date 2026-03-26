Das Euro/Franken-Paar tritt am Morgen bei Kursen von 0,9158 mehr oder weniger auf der Stelle. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich ebenfalls kaum. In der Nacht bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7923. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1559 zeigt. Damit sei der Euro zum wiederholten Male an der 21-Tage-Linie gescheitert, kommentiert die Helaba aus technischer Sicht.