Auch wenn die Lage im Nahen Osten auch weiterhin marktbestimmend sein werde, dürften die Konjunkturdaten nicht ausser Acht gelassen werden, heisst es von Experten. Gerade die aktuell vorgelegten Stimmungsindikatoren könnten erste Hinweise liefern, wie stark sich die Auswirkungen des Krieges mittlerweile in Sorgen in der Wirtschaft durchschlagen.
Das Euro/Franken-Paar tritt am Morgen bei Kursen von 0,9158 mehr oder weniger auf der Stelle. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich ebenfalls kaum. In der Nacht bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7923. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1559 zeigt. Damit sei der Euro zum wiederholten Male an der 21-Tage-Linie gescheitert, kommentiert die Helaba aus technischer Sicht.
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(AWP)