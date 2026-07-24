Zuletzt war es vor allem beim Greenback und dem Euro zu Bewegungen gekommen. Die Verschärfung im Krieg zwischen den USA und dem Iran samt deutlich gestiegener Ölpreise und damit verbundener Inflationssorgen hatte dem Dollar am Donnerstag Auftrieb verliehen und im Gegenzug den Euro belastet. Das Eingreifen der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz aus dem Jemen in den Konflikt hatte die Ölpreise weiter hochgetrieben.