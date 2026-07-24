So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9298 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich weiter in einer engen Spanne und notiert aktuell bei 0,8166. Ähnlich unbewegt präsentiert sich das Euro/Dollar-Paar bei 1,1386.
Zuletzt war es vor allem beim Greenback und dem Euro zu Bewegungen gekommen. Die Verschärfung im Krieg zwischen den USA und dem Iran samt deutlich gestiegener Ölpreise und damit verbundener Inflationssorgen hatte dem Dollar am Donnerstag Auftrieb verliehen und im Gegenzug den Euro belastet. Das Eingreifen der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz aus dem Jemen in den Konflikt hatte die Ölpreise weiter hochgetrieben.
Unterdessen verhängten die Vereinigten Staaten ab sofort neue Zölle gegen 60 Handelspartner, darunter auch die Schweiz. Die Auswirkungen auf die Märkte dürften sich vorerst aber in Grenzen halten, heisst es in einem Kommentar bei der Commerzbank. Die neuen Zölle seien lediglich Ersatz für die auslaufenden generellen Zölle und das Weisse Haus habe zudem eine 55 Seiten lange Liste an Ausnahmen veröffentlicht. «Kein Gamechanger» also, lautet das Fazit der Experten.
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(AWP)