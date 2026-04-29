Anleger warten gespannt darauf, wie sich die gestiegenen Ölpreise in der Teuerung niederschlagen, und wie stark dabei der EZB-Zielwert überschritten wird. Am Nachmittag geben die deutschen Inflationszahlen einen ersten Hinweis, die Daten zur europäischen Teuerung kommen am morgigen Donnerstag.
Wichtig wird dabei insbesondere die Bewertung durch die Notenbanken. Am Abend steht zunächst die voraussichtlich letzte Zinsentscheidung mit Jerome Powell an der Fed-Spitze an. «Interessant wird sein, ob sich im Statement Hinweise finden, die im Juni auf eine Veränderung der geldpolitischen Ausrichtung schliessen liessen. Wir rechnen jedoch nicht mit einer solchen Vorfestlegung», schreibt die Helaba. Und auch die Commerzbank fügt an, dass Anleger sich wohl einige Wochen und Monate gedulden müssten, bevor klar sei, «welcher» Kevin Warsh denn nun Vorsitzender der Zentralbank wird.
Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9242 mehr oder weniger auf der Stelle. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich ebenfalls kaum. Am Vormittag bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7898. Die europäische Gemeinschaftswährung ringt gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit mit der Marke von 1,17 und kostete zuletzt 1,1702.
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(AWP)