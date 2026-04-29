Wichtig wird dabei insbesondere die Bewertung durch die Notenbanken. Am Abend steht zunächst die voraussichtlich letzte Zinsentscheidung mit Jerome Powell an der Fed-Spitze an. «Interessant wird sein, ob sich im Statement Hinweise finden, die im Juni auf eine Veränderung der geldpolitischen Ausrichtung schliessen liessen. Wir rechnen jedoch nicht mit einer solchen Vorfestlegung», schreibt die Helaba. Und auch die Commerzbank fügt an, dass Anleger sich wohl einige Wochen und Monate gedulden müssten, bevor klar sei, «welcher» Kevin Warsh denn nun Vorsitzender der Zentralbank wird.