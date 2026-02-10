Am späten Abend kostete ein Dollar mit 0,7680 Franken wieder etwas mehr als am späten Nachmittag (0,7646). Auch im Vergleich zum Euro legte der Greenback wieder minimal zu, der Euro kostete zuletzt noch 1,1896 nach 1,1905 Dollar vier Stunden davor. Der Euro machte entsprechend auch gegenüber dem Franken Boden gut: So notierte der Euro am späten Abend bei 0,9136 nach 0,9103 Franken, im Tiefpunkt (0,9095) am frühen Abend war der Kurs gar erstmals unter die Marke von 91 Rappen gefallen.