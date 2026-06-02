Am Vortag hatte eine Verschärfung des Konflikts zwischen dem Iran und den USA den Dollar am Nachmittag deutlich gestützt. Nach beruhigenden Äusserungen von US-Präsident Donald Trump setzte jedoch eine Gegenbewegung ein. Inzwischen reagierten die Anleger laut Marktbeobachtern deutlich zurückhaltender auf neue Schlagzeilen aus dem Nahen Osten, so ein Marktteilnehmer. Nach den zahlreichen widersprüchlichen Meldungen der vergangenen Wochen würden Berichte über mögliche Verhandlungsabbrüche oder eine Eskalation des Konflikts zunehmend mit Vorsicht aufgenommen.