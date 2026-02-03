Die Korrektur an den Märkten sei allerdings nicht mit einer ausgeprägten Bewegung bei den Inflations- oder bei den Zinserwartungen einhergegangen, schränkt die Commerzbank ein. Es scheine eher ein «stimmungsbasierter Umschwung» gewesen zu sein. Und die Helaba ruft die weiteren Entwicklungen im Persischen Golf in Erinnerung. Eine militärische Eskalation könne nicht ausgeschlossen werden, was wiederum die Volatilität und die Risikoaversion zurückkehren lassen würde.