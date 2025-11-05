Neben dem ISM-Index für Dienstleistungen dürften Anleger insbesondere auf den ADP-Beschäftigungsreport schauen, schreibt die Helaba. Dieser liefere zumindest eine Indikation über die Lage am Arbeitsmarkt. Sollte sich erneut ein Minus zeigen, dürften die Zinssenkungserwartungen wohl wieder deutlich zunehmen und entsprechend den Dollar belasten.