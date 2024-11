Am Devisenmarkt verläuft der Handel am Freitag über weite Strecken in ruhigen Bahnen. Die Kurse bewegen sich zwar, notieren aber im Vergleich zum Vortag insgesamt nur wenig verändert. Der US-Dollar hat gegenüber dem Franken seit dem Morgen zwar leicht hinzugewonnen, kostet aber aktuell mit 0,8626 Franken etwa gleich viel wie am Vorabend (0,8630).