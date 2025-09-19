Am frühen Freitagabend hat der Euro hat zum Dollar weiter leicht an Terrain eingebüsst und wird zu 1,1748 nach 1,1761 am späten Nachmittag gehandelt. Am Dienstag im Vorfeld der US-Zinssitzung war die europäische Gemeinschaftswährung noch über die Schwelle von 1,18 geklettert.