Der US-Dollar hat am Montagabend erneut etwas zugelegt. Mit 0,7982 nähert er sich langsam wieder der Marke von 0,80 Fr. an. Auch der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1719 gehandelt, nach 1,1737 am späten Nachmittag.