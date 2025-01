Die Devisenkurse haben sich am Freitagabend kaum noch bewegt. Das Euro/Franken-Paar verharrt aktuell auf einem Niveau von 0,9399. Auch der US-Dollar zeigt sich bei einem Stand von 0,9173 Franken kaum verändert. Gleichzeitig kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,0244 US-Dollar, was in etwa den Kursen am späten Nachmittag entspricht. Das ist praktisch der tiefste Stand seit November 2022.