«Der Ausverkauf im Tech-Sektor ist auf die Währungen übergeschwappt, die Liquidität trocknet in diesem riskanteren Umfeld aus und fliesst in die sicheren Häfen», heisst es in einem Kommentar von ING. Auch wenn man angesichts der massiven Kursgewinne im KI-Sektor bislang nur von einer moderaten Korrektur sprechen könne, dürfte die Nachfrage nach dem Dollar anhalten, solange die Unsicherheit nicht abebbt.