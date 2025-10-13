Der US-Dollar hat am Montagnachmittag weiter zugelegt und damit die Verluste vom Freitagabend im Anschluss an neue Zolldrohungen der USA Richtung China in etwa wieder wettgemacht. Die US-Valuta wird derzeit zu 0,8056 Franken gehandelt und notiert damit auf vergleichbarem Niveau wie am Freitagnachmittag.