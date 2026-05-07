Nach der Abschwächung des Vortages hat sich der US-Dollar auf leicht tieferem Niveau stabilisiert. Derzeit notiert das Währungspaar EUR/USD bei 1,1752 und damit in etwas auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Auch zum Franken steht der US-Dollar mit 0,7789 ähnlich wie vor einigen Stunden und unter der Marke von 0,78, die er am Vortag unterschritten hatte.