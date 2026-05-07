Wenig Bewegung zeigt sich entsprechend auch zwischen dem Euro und dem Franken. Ein Euro wird derzeit zu 0,9154 gehandelt, am Vorabend waren es 0,9148.
Die Schlagzeilen aus dem Iran blieben der bestimmende Faktor, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank zum Marktgeschehen. Da hat sich die Lage zum Vortag derzeit aber kaum verändert. Der US-Präsident zeigt sich zuletzt - einmal mehr - sehr optimistisch, die iranische Seite dagegen eher zurückhaltend.
Der Optimismus hinsichtlich der Verhinderung einer weiteren Eskalation habe am Vortag mit der Aussicht auf ein baldiges Ende des Kriegs in Euphorie umgeschlagen, so ein Kommentar der Onlinebank Swissquote. Und die Headlines hätten sich über Nacht nicht verändert. Die Bank warnt aber auch vor zu grosser Vorfreude, bevor nicht konkrete Resultate auf dem Tisch liegen.
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(AWP)