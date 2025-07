Derweil machen sich die Marktteilnehmer weiterhin Sorgen bzgl. der Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. US-Präsident Trump hatte am Vortag dem Fed einen Besuch abgestattet und für Zinssenkungen plädiert. Dies habe im Vorfeld der in der nächsten Woche stattfindenden FOMC-Sitzung einen faden Beigeschmack, kommentierte die Helaba. Trump sprach zwar davon, dass es keinen Druck auf Fed-Chef Powell gebe zurückzutreten. «Es bleibt zu hoffen, dass sich die Währungshüter dem politischen Druck widersetzen», so die Helaba. Das Fed wird am kommenden Mittwoch seine Zinsentscheidung bekanntgeben. Dabei erwartet der Markt mit grosser Mehrheit keine Reduzierung der Leitzinsspanne.