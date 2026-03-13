Zur europäischen Gemeinschaftswährung hat sich der US-Dollar am Nachmittag nicht mehr stark bewegt, wie das Kursniveau von 1,1455 zeigt. Am Morgen war der Euro erstmals seit November 2025 unter 1,15-Dollar-Marke gesunken. Die europäische Währung liegt nun mehr als 3 Cent unter dem Niveau beim Kriegsausbruch vor zwei Wochen. Zum Franken-Paar hält sich der Euro mit 0,9038 derweil über dem Niveau von 90 Rappen.
Die US-Währung profitiert damit von ihrem Status als Krisenwährung, Im Umfeld des Iran-Kriegs und des starken Anstiegs der Rohölpreise sei der Dollar tatsächlich einer der wenigen Profiteure, schreiben etwa die Experten der Bank J. Safra Sarasin.
Gestützt werden dürfte der Dollar auch von der Tatsache, dass die USA ein Nettoexporteur von Rohöl sind. Entsprechend sei die weltweit grösste Volkswirtschaft nicht so stark wie andere Staaten von Engpässen am Ölmarkt betroffen, so Analysten.
Derweil bleibt die Unsicherheit wegen des Iran-Kriegs hoch. Denn die iranischen Revolutionsgarden halten an ihrer Blockade der Strasse von Hormus im Persischen Golf fest. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zeigte sich dennoch zuversichtlich. Die Attacken seien noch mal auf das höchste Niveau gesteigert worden. Inzwischen sei auch die militärische Infrastruktur der Islamischen Republik zum Bau ballistischer Raketen weitgehend zerstört, gab er sich überzeugt.
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(AWP)