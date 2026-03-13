Zur europäischen Gemeinschaftswährung hat sich der US-Dollar am Nachmittag nicht mehr stark bewegt, wie das Kursniveau von 1,1455 zeigt. Am Morgen war der Euro erstmals seit November 2025 unter 1,15-Dollar-Marke gesunken. Die europäische Währung liegt nun mehr als 3 Cent unter dem Niveau beim Kriegsausbruch vor zwei Wochen. Zum Franken-Paar hält sich der Euro mit 0,9038 derweil über dem Niveau von 90 Rappen.