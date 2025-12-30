Der Dollar hatte in Folge einiger Konjunkturdaten in den USA an Wert gewonnen, die am Nachmittag veröffentlicht wurden - darunter war der bekannte Frühindikator Chicago PMI. Der vom Institute for Supply Management ermittelte Index stieg im Dezember deutlich stärker als erwartet. Auch die Zahlen zur Hauspreisentwicklung im Oktober fielen besser aus als prognostiziert.