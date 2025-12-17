Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9342 mehr oder weniger auf der Stelle. Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,7969 etwas tiefer als am Vorabend, aber auf einem ähnlichen Niveau wie am Dienstagmorgen. Der Euro hat im US-Handel derweil deutlicher nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am frühen Morgen 1,1722 US-Dollar nach 1,1759 am Vorabend.