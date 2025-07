Der Euro war am Dienstag erstmals seit fast vier Jahren über die Marke von 1,18 US-Dollar gestiegen. In der Spitze wurden im europäischen Handel 1,1830 Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt. Allerdings war das hohe Niveau nicht von Dauer, denn der Kurs kam wieder etwas zurück: In New York wurden zuletzt 1,1783 Dollar bezahlt.