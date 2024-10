Losgelöst von dieser kurzfristigen Betrachtungsweise hält die Dollarstärke an. So notierte das Duo USD/CHF am Anfang der Woche noch bei der Marke von 0,84 und stieg am Donnerstag zeitweise auf 0,8543. Und das Paar EUR/USD fiel gleichzeitig von über 1,12 auf zeitweise fast 1,10.