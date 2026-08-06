Das EUR/USD-Paar notiert am Morgen bei 1,1545 nach 1,1554 am Mittwochabend, im Hoch war das Paar bis 1,1561 gestiegen. Für USD/CHF wird aktuell 0,8077 bezahlt nach 0,8069 am Vorabend, in der Nacht war es phasenweise bis auf 0,8059 gefallen. EUR/CHF kostet derweil aktuell 0,9325 und damit fast gleich viel wie am Vorabend.
Vor allem die am Mittwochnachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten hatten den Greenback belastet. So wurden laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP im Juli merklich weniger neue Stellen geschaffen als im Monat davor. Weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erhoffen sich die Anleger nun vom offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird.
Weiter warten die Anleger auf zusätzliche Signale zu einer Entspannung im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump stellte eine baldige Einigung in Aussicht, während das iranische Aussenministerium erklärte, eine gemeinsame Erklärung mit Oman zur Schifffahrt durch die Strasse von Hormus befinde sich in der Schlussphase. Dies dämpfte die Nachfrage nach dem als sicher geltenden Dollar. Parallel dazu gaben auch die Ölpreise leicht nach.
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(AWP)