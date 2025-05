Am späten Montagnachmittag kostet der Dollar 0,8334 Franken nach 0,8361 am Morgen und 0,8390 Franken am Freitagabend. Auch zum Euro ist der Dollar zurückgekommen: So kostet ein Euro aktuell 1,1248 Dollar nach tieferen 1,1185 am Morgen und 1,1154 Dollar am Freitagabend. Derweil präsentiert sich der Euro zum Franken etwas fester und wird aktuell zu 0,9373 Franken gehandelt. Am Morgen waren es 0,9354 und damit etwas gleich viel wie zum Vorwochenschluss.