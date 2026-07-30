Der neue Fed-Chef Kevin Warsh habe die Kunst perfektioniert, eine lange Antwort zu geben, letztlich aber wenig dabei zu sagen. Es sei deshalb nicht überraschend, dass der US-Dollar habe Federn lassen müssen, nachdem Warsh keine Hinweise darauf gegeben hatte, wie er das Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen gedenke.