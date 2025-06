Der EUR/USD-Kurs bewegt sich weitgehend seitwärts und notiert am späten Abend bei 1,1577. Das ist mehr als am Morgen, als der Kurs leicht über 1,15 stand, aber auch deutlich unter dem am frühen Nachmittag markierten Mehrjahreshoch von 1,16335. So hoch hatte der Euro zuletzt Ende 2021 notiert.