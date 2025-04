So notiert das Währungspaar Euro/Dollar 1,1546 nach 1,1523 am Vorabend bzw. 1,1384 noch am Montagmorgen. Auch zum Franken hat die US-Devise weiter an Wert verloren und wird aktuell zu 0,8068 Franken gehandelt nach 0,8073 am Montagabend. Kurzzeitig ist der Dollar gar auf 0,8039 gefallen - ein neues Tief. Derweil wird das Paar Euro/Franken leicht höher gehandelt zu 0,9315 nach 0,9302 am Montagabend.