Der Euro wird am Abend zu 1,1754 US-Dollar gehandelt und liegt damit nur leicht unter dem Stand vom späten Nachmittag sowie etwas über dem Niveau vom Freitagabend. Der US-Dollar notiert am Abend bei 0,7919 Franken. Damit bewegt sich das Paar kaum gegenüber dem Nachmittag, liegt aber ebenfalls klar unter dem Stand vom Freitagabend. Der Euro gab zum Franken leicht nach und wird am Abend zu 0,9308 Franken gehandelt nach 0,9323 am Nachmittag.