Händler verweisen in Bezug auf die Dollarschwäche vor allem auf die Zinserwartungen. Schwache US-Daten und diverse Äusserungen von US-Notenbankern hatten in den letzten Tagen die Erwartung für eine Zinssenkung in den USA in zwei Wochen auf rund 85 Prozent getrieben, nachdem es nur wenige Tage zuvor noch ganz anders ausgesehen hatte. Entsprechend sei der Dollar unter Druck gekommen.