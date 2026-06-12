Zur Schweizer Währung blieb der Dollar US-Währung am frühen Abend mit Kursen von zuletzt 0,7968 Fr. klar unter der Marke von 80 Rappen. Die europäische Gemeinschaftswährung bewegte sich gegenüber dem US-Dollar seit dem Nachmittag kaum mehr und, wie das Kursniveau von 1,1574 zeigt.
Auch laut jüngsten Aussagen der pakistanischen Regierung, die zwischen den Konfliktparteien vermittelt, haben sich Vertreter aus Washington und Teheran über ein Abkommen verständigt. Irans Aussenminister Abbas Araghtschi bestätigte, dass ein Abkommen zum Greifen nah sei.
Analysten der Dekabank warnten indes, dass die Euphorie mit Blick auf einen Frieden im Nahen Osten Risiken berge. Das im Juni besser als erwartet ausgefallene Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan half dem Dollar nicht.
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(AWP)