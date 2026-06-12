Zur Schweizer Währung blieb der Dollar US-Währung am frühen Abend mit Kursen von zuletzt 0,7968 Fr. klar unter der Marke von 80 Rappen. Die europäische Gemeinschaftswährung bewegte sich gegenüber dem US-Dollar seit dem Nachmittag kaum mehr und, wie das Kursniveau von 1,1574 zeigt.