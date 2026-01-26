Derweil hat auch der Euro zum Franken nachgegeben. Aktuell wird er auf 0,9209 Franken gehandelt, nach 0,9220 am Morgen und fast 93 Rappen vor dem Wochenende. Kurzzeitig notierte der Euro mit 0,9196 ebenfalls auf einem Tief. Damit haben beide Währungen zum Franken, wenn man die Kursturbulenzen rund um die Einführung bzw. die Aufhebung des Euromindestkurses ausklammert - neue Tiefstwerte verbucht. Derweil kostet der Euro derzeit mit 1,1881 Dollar nach 1,1859 am Morgen so viel wie seit Sommer 2021 nicht mehr.