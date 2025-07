So sollten die heutigen ADP-Beschäftigungszahlen einen weiteren Hinweis auf den grossen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Donnerstag liefern. Dieser steht wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli dann bereits einen Tag früher als normal auf der Agenda und ist mitentscheidend, ob die US-Notenbank Fed dem Druck von US-Präsident Trump nach Zinssenkungen bereits im Juli nachgeben könnte. Zuletzt äusserte sich Fed-Chef Jerome Powell am Notenbanktreffen im portugiesischen Sintra weiter zurückhaltend und abwartend.