Der US-Dollar schwächte sich am Vormittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,8205 Franken gehandelt. Am frühen Morgen hatte der «Greenback» noch 0,8229 Franken gekostet. Auch zum Euro hat der Dollar Terrain eingebüsst: das EUR/USD-Währungspaar kostet aktuell 1,1432 US-Dollar nach 1,1390 am frühen Morgen. Zwischen Euro und Franken hielten sich die Bewegung sehr in Grenzen. Das Paar ging am Mittag zu 0,9379 um nach 0,9371.