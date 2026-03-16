Die Dollarstärke hat sich damit etwas abgeschwächt. Weil seit Beginn des Iran-Krieges die Gas- und Ölproduktion sowie der Transport der beiden Rohstoffe im Nahen Osten stark beeinträchtigt sind, zogen die Preise dafür stark an. Und da Gas und Öl in der US-Währung gehandelt werden, stieg in der Folge auch die Dollar-Nachfrage. Zudem war der Dollar als Krisenwährung gefragt. Händler wollten die neuste Entspannung beim Preis aber nicht überinterpretieren: Eine nachhaltige Gegenbewegung bedinge eine Entspannung in der Strasse von Hormus.