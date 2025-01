Auch weiterhin dürften Handlungen des neuen US-Präsidenten für Bewegung am Markt sorgen. Nach wie vor bleibt die Unsicherheit über die künftige Handelspolitik der USA und die Frage möglicher Zölle auch gegen China und die EU ein bestimmendes Thema am Devisenmarkt. «Die Rhetorik aus dem Weissen Haus wird konfrontativer», hiess es zuletzt in Marktkreisen.