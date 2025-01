Der US-Dollar setzt am Abend seine Abschwächung fort. Der Euro hat sich mit 1,0417 mittlerweile wieder über 1,04 USD verteuert, nach 1,0391 am späten Nachmittag und noch 1,0354 am Mittag. Zum Franken steht der Dollar derzeit bei 0,9067, am Mittag mussten noch mehr als 0,91 bezahlt werden.