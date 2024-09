Der US-Dollar hat zum Schweizer Franken mit 0,8482 Fr. wieder etwas Boden gut gemacht, nachdem er am späten Nachmittag noch bei 0,8464 Fr. gehandelt wurde. Allerdings bleibt er weiter unter der noch am Vortag erreichten Marke von 85 Rappen. Auch der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1077 nach 1,1091 am späten Nachmittag gehandelt.