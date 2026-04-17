Am Nachmittag hatten zuvor die Fortschritte auf dem Weg zu einem Ende des Iran-Kriegs für eine freundliche Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt, was den Euro stützte. Der Iran will Handelsschiffen wieder die Durchfahrt durch die Strasse von Hormus für die Dauer der geltenden Waffenruhe erlauben.