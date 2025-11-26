Aktuell wird das EUR/USD-Währungspaar zu 1,1574 gehandelt nach 1,1595 am Morgen. Vor dem Wochenende waren phasenweise Kurse von unter 1,15 bezahlt worden. Ähnlich sieht die Bewegung am Mittwoch zum Franken aus: USD/CHF kostet derzeit 0,8063 nach 0,8043 am frühen Morgen. Minimal waren entsprechend zuletzt die Verschiebungen bei EUR/CHF: dieses Paar geht aktuell bei 0,9332 um.
Gemäss dem FedWatch-Tool von CME rechnen mittlerweile 85 Prozent der Marktteilnehmer mit einer Senkung um 25 Basispunkte. Vor nicht allzu langer Zeit hatte die Mehrheit der Beobachter noch keine Änderung bei der nächsten Fed-Sitzung in zwei Wochen erwartet. Seither gab es aber diverse Fed-Vertreter, die sich für eine Senkung aussprachen.
Etwas gegen den Dollar sprach zuletzt aber auch die Entwicklung in der Ukraine. Sollte es wirklich zu einem Frieden kommen, könnte der Euro davon profitieren, heisst es etwa. Vor allem am Dienstag hatte das dem Euro etwas Auftrieb gegeben.
awp-robot/uh/hr
(AWP)