Aktuell wird das EUR/USD-Währungspaar zu 1,1574 gehandelt nach 1,1595 am Morgen. Vor dem Wochenende waren phasenweise Kurse von unter 1,15 bezahlt worden. Ähnlich sieht die Bewegung am Mittwoch zum Franken aus: USD/CHF kostet derzeit 0,8063 nach 0,8043 am frühen Morgen. Minimal waren entsprechend zuletzt die Verschiebungen bei EUR/CHF: dieses Paar geht aktuell bei 0,9332 um.