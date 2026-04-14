Der US-Dollar hat sich am Dienstagabend etwas erholt. Dabei fiel der Euro zum Dollar unter die Schwelle von 1,18 und notiert derzeit bei 1,1792 Dollar. Zugleich kletterte der «Greenback» zum Franken zurück über die Marke von 0,78 und steht nun bei 0,7812 Franken. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9212 mehr oder weniger auf der Stelle.