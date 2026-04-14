Der Euro profitierte während des gesamten Handelstages von der allgemein guten Stimmung an den Börsen. Die USA und der Iran erwägen im Nahost-Krieg eine weitere Gesprächsrunde, nachdem eine erste am Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ohne Ergebnis zu Ende gegangen war.
Ein Friedensabkommen würde die Strasse von Hormus öffnen, einen für die Weltwirtschaft wichtigen Schifffahrtsweg insbesondere für den weltweiten Transport von Öl aus den Golfstaaten. Dann könnten auch die Energiepreise wieder deutlich sinken und so die Furcht vor insgesamt steigenden Preisen lindern, sind sich Experten einig.
Am Nachmittag dämpften frische Konjunkturdaten aus den USA ebenfalls die jüngsten Inflationssorgen. Dort hatten hohe Energiekosten infolge des Iran-Kriegs zwar einen Preisschub auf Produzentenebene ausgelöst, der aber schwächer als erwartet ausfiel.
Auch unter Ausklammerung der schwankungsanfälligen Preise für Lebensmittel und Energie blieb die Teuerung im Produzentenbereich hinter den Erwartungen zurück. Dies gebe der US-Notenbank Anlass zur Hoffnung, dass der Inflationsdruck in der Wertschöpfungskette nicht ausser Kontrolle gerate, so ein Ökonom.
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(AWP)