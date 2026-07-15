Damit hat sich der Dollar etwas von seinem Schwächeanfall nach den US-Inflationszahlen vom Vortag erholt. Die unerwartet tiefe US-Inflation habe die Zinserwartungen verändert, heisst es bei der Commerzbank. «Hatte der Markt vor den Zahlen noch mit rund 1,7 Zinsanhebungen bis Jahresende gerechnet, waren es am Ende des Tages nur noch 1,2. Ein halber Zinsschritt wurde also ausgepreist», heisst es in einem Kommentar des Instituts. Tiefere Zinsen schwächen naturgemäss eine Währung.