Das Währungspaar EUR/USD hat sich am Vormittag zwar auf 1,1650 von 1,1663 im frühen Geschäft abgeschwächt. Zeitweise stieg der Euro am Morgen allerdings bis auf ein Tageshoch von 1,1672 Dollar, gestützt von Aussagen der EZB-Direktorin Isabel Schnabel. Diese hatte eine Talsohle bei den Leitzinsen signalisiert.
«Sowohl die Märkte als auch die Umfrageteilnehmer erwarten, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung sein wird, wenn auch nicht in naher Zukunft», sagte die Notenbankerin in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Mit diesen Erwartungen sei sie «durchaus einverstanden».
Gegenüber dem Franken hat der Dollar auf 0,8045 von 0,8033 angezogen. Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei einem Kurs von 0,9373 kaum verändert.
awp-robot/cf/cg
(AWP)