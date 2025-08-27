Am Mittwoch hat sich der US-Dollar im Lauf des Vormittags weiter erholt. Devisen-Experten der Commerzbank verweisen auf jüngste politische Entwicklungen in Frankreich als Bremsklotz für den Euro. «Die Regierungskrise in Frankreich rund um die unerlässliche Haushaltskonsolidierung, um den Schuldenanstieg zu begrenzen, und der Anstieg der französischen Renditen zeigen, wie schnell auch der Euro wieder unter Abwärtsdruck geraten kann», sagte Analystin Antje Praefcke.