Am Berichtstag dürften die Anleger ihren Blick zusätzlich nach Frankfurt richten. Denn die EZB veröffentlicht heute ihre Zinsentscheidung. Am Markt wird eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet. Ein solcher Schritt sei nahezu vollständig eingepreist, heisst es bei der Commerzbank. «Spannend dürfte es eher werden, wenn es um die Guidance für die kommenden Sitzungen geht», so die Bank weiter. Dabei dürfte sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde wohl aber alle Optionen offen lassen.